Previdência vira refém dos interesses do Congresso? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Um dos entraves para o governo aprovar a reforma da Previdência, neste momento, é o protagonismo. Isso mesmo, protagonismo. A disputa por ele no Legislativo fez com que o andamento do projeto ficasse mais comprometido.

Não é de hoje que Câmara dos Deputados e Senado buscam o seu lugar ao sol diante da opinião pública e isso, muitas vezes, causa ruídos entre os poderes. No último embate, senadores impuseram uma derrota ao governo na votação da Previdência ao desidratar a proposta para mostrar a insatisfação com a divisão do dinheiro do leilão do petróleo do pré-sal. Senadores e deputados pensam diferente sobre como repartir essa verba. No entanto, outros embates já aconteceram ao longo do ano entre as duas Casas.

Afinal, o que está em jogo na queda e braço entre as Casas e na relação com o governo? A desidratação feita pelos senadores na reforma terá qual impacto nas contas públicas?

O programa de hoje analisa esse tema numa conversa com a colunista do Estadão, Eliane Cantanhede. Ouvimos também a opinião do colunista da Rádio Eldorado e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, sobre o impacto econômico da reforma tal como ela foi aprovada.

