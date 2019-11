Primeira fase da Fuvest: ouça as dicas dos especialistas no podcast ‘Se Liga no Vestibular’

*Por Ana Paula Niederauer e Paloma Cotes

No quinto episódio do ‘Se Liga no Vestibular’, as jornalistas Ana Paula Niederauer e Paloma Cotes ouviram especialistas e professores de cursinhos sobre a primeira fase da Fuvest, que acontece no dia 24 de novembro.

Participam dessa edição: os professores Augusto Silva, de Geografia; Rodney Luzio, de Matemática; e Rodrigo Machado, de Química, do Anglo; os professores João Pitoscio Filho, de Química; e o professor de Português, Heric José Palas, ambos do Etapa; a Belmira Bueno, que é diretora Executiva da Fuvest, e o Fábio Rodrigues, coordenador Acadêmico da Fuvest; a nutricionista da Unifesp, Anita Sachs e o psiquiatra Celso Lopez de Souza.

Na primeira fase, a prova tem 90 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas, das seguintes disciplinas: Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português e Química. Cada questão vale um ponto.

A USP oferece 11.147 vagas em 106 carreiras de graduação. Desse total, 8.317 são destinadas à seleção pelo vestibular. A lista de aprovados na primeira fase sai no dia 9 de dezembro.