Primeira fase da Unesp: o que pode cair na prova? Ouça o podcast ‘Se Liga no Vestibular’

O Estadão está com uma série de podcasts para ajudar estudantes nessa fase de vestibulares. Neste quarto episódio do ‘Se Liga no Vestibular’, as jornalistas Ana Paula Niederauer e Paloma Cotes ouviram especialistas e professores de cursinhos sobre a primeira fase da Unesp, que acontece no dia 15 de novembro.

Participam dessa edição: Marcelo Fonseca, coordenador do Etapa, o professor de Geografia do Anglo, Augusto Silva; a pró-reitora de graduação da Unesp, Gladis Massini-Cagliari; e a nutricionista da Unifesp, Anita Sachs, além de estudantes, que contam como estão estudando e o que fazem para relaxar.

A prova que acontece no dia 15 de novembro tem 90 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas de resposta cada uma. São 30 questões para cada uma das seguintes áreas: – Linguagens e Códigos: que envolvem Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte; – Ciências Humanas: em que são cobrados conteúdos de História, Geografia, Filosofia e Sociologia; e – Ciências da Natureza e Matemática: em que caem questões de Biologia, Química, Física e Matemática.

A Unesp oferece 7.725 vagas em 24 cidades de todas as regiões do estado de São Paulo. Fique de olho no site da Vunesp, que é vunesp.com.br. A lista de aprovados da primeira fase será divulgada no dia 4 de dezembro.

(Foto: Daniel Teixeira/Estadão)