Primeira fase da Unicamp: o que esperar? Ouça o podcast ‘Se Liga no Vestibular’

* Por Ana Paula Niederauer e Paloma Cotes

O Estadão está com uma série de podcasts para ajudar os vestibulandos na maratona de provas que começa logo mais. Neste terceiro episódio do ‘Se Liga no Vestibular’, as jornalistas Paloma Cotes e Ana Paula Niederauer ouviram especialistas e professores de cursinhos sobre a primeira fase da Unicamp, que acontece no dia 17 de novembro.

Neste podcast, foram entrevistados: Daniel Perry, que é diretor do Anglo, a professora Maria de Lourdes, conhecida como professora Lu de Português, do Objetivo; o professor de Química do Anglo, Rodrigo Machado; o professor de Matemática do Anglo, Rodney Luzio; o professor de História do Etapa, Thomas Wisiak; o professor de Física do Etapa, Alexandre Lopes; o diretor da Comissão de Vestibulares da Unicamp, José de Freitas Neto; e a médica Helena Hachul, do Instituto do Sono.

Os candidatos do Vestibular Unicamp 2020 já podem consultar o local onde irão fazer a prova da primeira fase. Para a consulta é necessário apenas digitar o nome ou o número de inscrição no vestibular.

Estão inscritos no processo, 72.859 candidatos, que irão concorrer a 2.570 vagas, em 69 cursos de graduação. Esse número representa 80% das vagas regulares, já que desde o ano passado, o preenchimento dos outros 20% é feito através da modalidade Enem-Unicamp.

A prova da primeira fase é composta de 90 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte maneira: 13 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, 13 questões de Matemática, 9 questões de História e 9 questões de Geografia (incluindo Filosofia e Sociologia), 9 questões de Física, 9 questões de Química, 9 questões de Biologia, 7 questões de Inglês, além das 12 questões interdisciplinares. Cada questão tem quatro alternativas.

O tempo máximo de prova na primeira fase é de cinco horas e o mínimo de três horas e trinta minutos.

Lembrando que os podcasts também podem ser ouvidos no Spotify ou no seu tocador favorito. Ouça no player acima. E ouça também aqui e aqui os episódios sobre o primeiro e o segundo dia de prova do Enem.

(Foto: Divulgação)