Primeiro caso de coronavírus no Brasil: e agora? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O Brasil já tem o seu primeiro caso de coronavírus confirmado. Trata-se de um homem de 61 anos, morador da cidade de São Paulo, e que viajou recentemente para a Itália. Com o surgimento da doença no território nacional, o Ministério da Saúde anunciou medidas que estão sendo tomadas para evitar uma epidemia no país, já que existem outros 20 casos suspeitos em diferentes estados da União. O coronavírus começou a afetar também a economia brasileira, que dava sinais de recuperação, mas, que após o surgimento da doença, e a confirmação do primeiro caso no país, passou a sentir os efeitos negativos na bolsa de valores e na produção industrial.

Na edição de hoje, uma conversa com o repórter do Estadão em Brasília, Daniel Weterman, que acompanhou o anúncio do Ministério da Saúde. Batemos um papo também com a infectologista Nancy Bellei sobre as medidas tomadas pelo governo. E uma análise sobre a os efeitos provocados na economia brasileira com José Roberto Mendonça de Barros.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.