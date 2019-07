Prisão de hackers é boa para Sérgio Moro? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Os hackers do ministro da Justiça, Sérgio Moro, foram presos, e segundo a Polícia Federal, confessaram a invasão de aparelhos celulares de autoridades, entre eles, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. De acordo com Walter Delgatti Neto, o “Vermelho”, um dos quatro presos na Operação Spoofing, o conteúdo obtido foi entregue de forma gratuita aos jornalistas do The Intercept Brasil. Em quais crimes os hackers podem ser enquadrados? A pena pode aumentar pela invasão de aparelhos do presidente da República? E qual a situação do ministro Sergio Moro após as prisões?

No programa de hoje, as análises do ponto de vista jurídico e político, com o especialista em Crimes Digitais e na Internet, Rafael Ariza, e com o cientista político e sociólogo do Mackzenzie, Rodrigo Prando.

