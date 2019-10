Prisão em 2ª instância: STF vai voltar atrás? Podcast ‘Estadão Notícias’ discute o assunto

O Supremo Tribunal Federal (STF) volta a enfrentar o julgamento da prisão após condenação em 2ª instância. Já é a quarta vez que a mais alta corte do País se debruça sobre o tema. O que levou o ministro Dias Toffoli, presidente do colegiado, a agendar para agora o julgamento? Como está a divisão de votos? A novela sobre a prisão antecipada terá seu capítulo derradeiro?

Edição de hoje (16) do ‘Estadão Notícias’ discute o tema numa conversa com o repórter que cobre o Judiciário em Brasília, Rafael Moraes Moura, e com o jurista Luiz Fernando Amaral (FAAP). O repórter de Política, Ricardo Galhardo, ainda conta como estão os bastidores do PT na expectativa pelo resultado deste julgamento.

(Foto: Dida Sampaio/Estadão)