Priscila Cruz: ‘Milton Ribeiro é o pior ministro da Educação da nossa história’

Desde o início do governo de Jair Bolsonaro (PL) o Ministério da Educação (MEC) sofre uma espécie de desmonte. Em nova polêmica, o ministro da pasta Milton Ribeiro, disse que verbas da educação foram liberadas para amigos de um pastor a pedido do presidente Bolsonaro.

Há cinco dias, o Estadão denunciou que pastores formam um gabinete paralelo que facilita o acesso ao ministro e participam de agendas fechadas onde são discutidas as prioridades da pasta e até o uso dos recursos destinados à educação no Brasil.

Com trânsito livre no ministério, os pastores atuam como lobistas. Viajam em voos da FAB, e abrem as portas do gabinete do ministro para prefeitos e empresários. O grupo é capitaneado pelos pastores Gilmar Silva dos Santos, presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil, e Arilton Moura, assessor de Assuntos Políticos da entidade.

Os pastores operam em duas frentes: levam prefeitos a Brasília, participando de encontros no MEC, e acompanham o ministro em viagens pelo País. Os encontros com prefeitos, agendados pelos pastores, já resultaram em pagamentos e empenhos, que são reserva de valores, na ordem de quase 10 milhões de reais.

Para Priscila Cruz, presidente executiva do Todos Pela Educação, em entrevista ao podcast, as ações mostram uma falta de ética do ministro, além de um favorecimento desproporcional sem qualquer planejamento do recurso. “O propósito do Milton Ribeiro é beneficiar os ‘amigos do rei’, uma base bolsonarista de homens evangélicos”, afirmou a presidente. E também destacou: “Ele é o pior ministro da educação da história da República”.

No episódio do podcast desta quarta-feira, 23, além da Priscila Cruz, vamos conversar sobre como funciona a influência dos pastores dentro do MEC, com o repórter do Estadão, em Brasília, Breno Pires.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer

Montagem: Carlos Valério