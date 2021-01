Priscila Cruz: “Se precisar fechar tudo para a escola ficar aberta, é a melhor opção”; ouça no ‘Estadão Notícias’

Fechando a série especial de entrevistas no ‘Estadão Notícias’, a presidente executiva do ‘Todos pela Educação’, Priscila Cruz, faz um balanço do ano de 2020 no setor, um dos mais gravemente afetados pela crise da pandemia. A especialista critica a escolha do poder público e da sociedade brasileira de não priorizar a educação e o desenvolvimento e bem-estar das crianças do país, e aponta as consequências que o ano terá na evasão escolar, no rendimento dos alunos e professores, e na desigualdade educacional no Brasil.

