Privatização da Petrobras: oportunismo ou solução? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Na última terça (25), a Petrobras anunciou mais um aumento no preço dos combustíveis. O Diesel passou de R$ 3,06 para R$ 3,34 o litro. Já a gasolina passou de R$ 2,98 para R$ 3,19. Os aumentos consecutivos nos últimos anos sempre colocam a empresa no centro do debate da agenda de privatizações.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, é favorável à privatização. Segundo ele, “se daqui a 10 ou 20 anos, o mundo inteiro migra para hidrogênio e energia nuclear. A Petrobras vai valer zero daqui a 30 anos”.

Hoje, a empresa estatal de economia mista opera em 14 países, no segmento de energia nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados.

No episódio do ‘Estadão Notícias’ desta quarta-feira, vamos conversar sobre essas possíveis mudanças na Petrobrás e no setor energético com o professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia, Marco Antônio Rocha.

Apresentação: Emanuel Bomfim.

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Gustavo Lustosa.

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi