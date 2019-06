Procurador conta como foi conversa com hacker; ouça no ‘Estadão Notícias’

O caso envolvendo autoridades que tiveram seus celulares invadidos ganhou mais um capítulo: O conselheiro Marcelo Weitzel Rabello de Souza, membro do Conselho Nacional do Ministério Público, teve seu aparelho hackeado. O invasor passou a mandar mensagens em um grupo que o Conselho mantém no Telegram. Em paralelo, o hacker manteve uma conversa com o ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcanti. O procurador nos contou como foi o diálogo. Além disso, falaremos sobre a segurança dos celulares com o diretor executivo do ITS-Rio, Fabro Steibel. Conversamos também com o repórter especial do Estadão, e especializado na área de segurança, Roberto Godoy, para entender como funcionam os protocolos de segurança dentro do governo. Ouça no player abaixo:

