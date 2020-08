Projeto liberal de Guedes naufragou? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Um dos pilares do governo Bolsonaro parece começar a desmoronar. O ministério da Economia, e seu titular, Paulo Guedes, são tidos como a joia da coroa do Executivo. Com um projeto liberal, a equipe da pasta prometia melhorar as finanças do Brasil, com reformas e privatizações. No entanto, o que se viu até agora foi muito pouco e, por causa disso, começou uma debandada do ministério. Até agora, foram sete nomes de confiança de Paulo Guedes que deixaram o governo. Alguns foram para iniciativa privada, outros ficaram decepcionados com a burocracia do estado brasileiro.

Afinal, Bolsonaro abandonou de vez o projeto liberal de Paulo Guedes? O ministro seria o próximo a deixar o cargo? Por que é tão difícil privatizar no Brasil? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o economista José Roberto Mendonça de Barros, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda.

