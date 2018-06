Promotor rebate Gilmar Mendes: “Sociedade espera isso do MP”; ouça no ‘Estadão Notícias’

Edição desta sexta-feira, 23, entrevista o promotor do Ministério Público de SP, Arthur Lemos Jr. Com ampla experiência no combate à corrupção, ele condena as constantes críticas do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, e defende atuação do MP nas investigações sobre a classe política. “O Ministério Público tem que criminalizar a política na medida em que pessoas se utilizam dela para cometer crimes”, opina. Ouça no player abaixo.

Programa de hoje ainda analisa Relatório Trimestral de Inflação apresentado ontem pelo Banco Central e ouve um especialista sobre o trabalho da Polícia Federal nas investigações contra presidente Michel Temer. O prazo de cinco dias para que a Procuradoria Geral da República apresente a denúncia contra o peemedebista já começou a correr. O ministro Edson Fachin tornou disponível ainda ontem uma cópia digital dos autos do inquérito aberto contra o presidente.

