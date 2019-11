Qual é a chance de impeachment no STF? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Nos últimos anos, os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal se multiplicaram. Manifestações de parte da população passaram a pedir nominalmente a destituição de magistrados. No entanto, o processo chega a ser mais complexo do que o impeachment presidencial. Até hoje, nenhum desses pedidos prosperou no Senado Federal.

Na edição de hoje, uma conversa com o jurista Modesto Carvalhosa, autor do pedido contra Gilmar Mendes. O repórter do Estadão Daniel Weterman explica como funciona o processo no Senado. E ainda, as análises do jurista Lenio Streck e do cientista político Leon Victor Queiroz.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.