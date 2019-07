Qual é a força do Foro de São Paulo? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Um novo encontro do Foro de São Paulo tem gerado criticas por parte do governo de Jair Bolsonaro. O evento acontece em Caracas, na Venezuela, e não deve contar com políticos influentes do Brasil. O esvaziamento de lideranças da esquerda pode ser explicado pela situação incomoda que traz o regime de Nicolás Maduro, e que pode interferir na imagem dos partidos a pouco mais de um ano das próximas eleições. Mas afinal, o que é o Foro de São Paulo? O grupo foi criado para uma dominação comunista na América Latina?

No programa de hoje, um breve histórico do grupo e as análises sobre o seu futuro com o cientista político da FGV, Eduardo Grin e o repórter do Estadão, Pedro Venceslau.

