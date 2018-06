Qual é o impacto da decisão do STF sobre Dirceu nos rumos da Lava Jato?

A maioria da segunda turma da Corte suprema decidiu ontem, 02, por libertar o ex-ministro José Dirceu. A colunista Vera Magalhães, convidada do programa de hoje, relata que a decisão do STF já pode ter desdobramentos na conduta de Antonio Palocci daqui para frente – ele vinha se mostrando disposto a negociar uma ampla delação premiada. Ouça análise no player abaixo!

Outro assunto do ‘Estadão Notícias’ é a complicada situação pela qual passa a Venezuela. Batemos um papo com o sub-editor de ‘Internacional’ do Estadão, Felipe Corazza, que está há uma semana no país e conta mais sobre o conturbado ambiente político que encontrou por lá.

Por fim, saiba ainda o que esperar do show de Paul McCartney no segundo semestre aqui no Brasil. O crítico musical do ‘Caderno 2’, Julio Maria, analisa no programa. Confira!



José Dirceu chega para seu interrogatório na Lava Jato na sexta-feira (29). Foto: Paulo Lisboa/Brazil Photo Press