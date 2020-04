Qual futuro político de Moro? Entra como favorito em 2022? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Desde a sua saída do governo Bolsonaro, o ex-ministro Sérgio Moro tem sido apontado como um “player” importante nas eleições presidenciais de 2022. Especialistas analisam que, neste momento, o ex-juiz é o principal adversário de Jair Bolsonaro, mas, avaliam que tudo vai depender de como as acusações e investigações contra o presidente vão decorrer até lá. Enquanto isso, a classe política analisa a chegada de um mais um possível (e forte) candidato, e como ele pode se encaixar no xadrez eleitoral daqui dois anos. Sérgio Moro sai fortalecido desse processo? Quais as chances do ex-ministro em 2022?

Na edição de hoje, vamos debater essas questões com o colunista do Estadão e cientista político da FGV, Carlos Pereira, e com o editor da “Coluna do Estadão”, Alberto Bombig. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista Kim Kataguiri, deputado federal, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

