Qual o futuro de bares e restaurantes pós-pandemia? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Bares e restaurantes têm sofrido com a crise provocada pelo novo coronavírus. Com medidas restritivas, os estabelecimentos tiveram que fechar as portas para os clientes e adotar novas práticas de venda que, segundo a Associação de Bares e Restaurantes, não é suficiente. Aliás, a Abrasel estima que o número de desempregados no setor pode ultrapassar a casa do milhão. Por outro lado, alguns empresários apelam para criatividade, como forma de sobrevivência dos negócios. Afinal, qual o tamanho da crise para bares e restaurantes? Como eles têm lidado com a crise?

Na edição de hoje, confira uma entrevista com o presidente da Associação de Bares e Restaurantes, Paulo Solmucci e com a colunista do Paladar do Estadão e da Rádio Eldorado, Patrícia Ferraz. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista Claudia Costin, diretora de política educacional da FGV, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

