Qual o futuro do combate à corrupção no Brasil? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O prosseguimento da Operação Lava Jato e o combate à corrupção foram temas de um evento promovido pelo Estadão com as presenças do Ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, o coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, procurador Deltan Dallagnol e o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso. Diante do que foi discutido, quais as ações que devem ser tomadas para preservar a operação? O ex-juiz Sérgio Moro garantiu que enquanto estiver no cargo, não haverá retrocessos no combate às irregularidades. E as decisões do STF, de que forma prejudicam o trabalho do Ministério Público Federal? O ministro Luís Roberto Barroso destacou que, em uma democracia, não deve existir dualidade pra investigar poderosos.

Para a ex-integrante da Lava Jato em São Paulo, procuradora Thaméa Danelon, a operação sozinha não resolve à corrupção, mas é um importante instrumento para apontar onde estão os problemas. Além disso, a integrante do Ministério Público Federal acredita que o pacote anticrime de Sérgio Moro vai oxigenar a Lava Jato, e criticou as tentativas no Congresso Nacional de se aprovar medidas que legalizem as práticas como o caixa 2.

Acompanhe também a coluna ‘Direto ao Assunto’ com José Nêumanne Pinto.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.

Foto: Gabriela Biló / Estadão