Qual o real poder da sociedade? Ouça o debate no ‘Estadão Notícias’

A edição de hoje é especial: o ‘Estadão Notícias’, pela primeira vez, deixou o estúdio e participou do “Estadão Summit Brasil – O que é o poder?”

O programa gravado durante o evento tratou do poder da sociedade e trouxe exemplos de ações realizadas em áreas como gestão pública, educação e meio ambiente. Aliás, a atitude não tem idade como mostra uma das participantes do debate Catarina Lorenzo que, com 12 anos, esteve na cúpula do clima das Nações Unidas para denunciar as consequências do aquecimento global.

Participam também deste debate, mediado por Emanuel Bomfim, a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e cofundadora do movimento de renovação política ‘Agora’, Patrícia Ellen, e o diretor de estratégia política da ONG Todos Pela Educação, João Marcelo Borges.

