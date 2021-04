Qual será o futuro do dinheiro? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Para quem acompanha tecnologia, mas também é ligado em finanças, o termo criptomoedas já faz parte do dia-a-dia, e tem levado toda uma geração a entrar nesta modalidade de investimento, que pode trazer ganhos jamais vistos em outras categorias de negócios.

É o caso do Bitcoin, a mais conhecida moeda virtual do mundo. Em 2020, um Bitcoin valia 32 mil reais. Um ano depois, o mesmo Bitcoin era cotado em 321 mil reais. No entanto, assim como qualquer outro investimento, as criptomoedas estão sujeitas às variações do mercado, e podem ter perdas significativas de mercado.

Mas, bancos centrais pelo mundo já estudam a possibilidade de tornar o papel moeda, como conhecemos, totalmente virtual. Neste caso, a moeda virtual não funcionaria como um Bitcoin, e sim, como o dinheiro normal, utilizado em nossa sociedade para compra e venda. Ou seja, o seu valor estaria atrelado às variações cambiais.

Para entender melhor as criptomoedas e o futuro do nosso dinheiro, na edição de hoje, vamos conversar com o professor de Finanças da FGV e colunista do Estadão, Fábio Gallo, e com o editor do E-Investidor do Estadão, Marcio Kroehn.

