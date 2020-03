Qual tamanho do impacto da crise do coronavírus para o setor cultural? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Diante da crise provocada pelo novo coronavírus, a cultura pede socorro. O setor é um dos mais afetados pelas medidas restritivas propostas pelos governos como forma de prevenir o contágio da doença. A ação é necessária, pois eventos como shows, peças de teatro, entre outros, atraem milhares de pessoas e, neste momento, grandes aglomerações podem significar um aumento na escala de transmissão do Covid-19. A questão é que a indústria cultural, principalmente os profissionais que sobrevivem desses eventos, são afetados financeiramente pelo cancelamento dos serviços. Afinal, quais medidas o setor está tomando para enfrentar esse período? De que forma os governos federal, estadual e municipal podem ajudar a cultura?

Na edição de hoje, conversamos com representantes do setor cultural: Marcelo Lopes, diretor-executivo da fundação OSESP, Célia Forte, dramaturga e produtora de teatro e Marcelo Rego, gerente nacional de Cultura do Sesc, sobre os desafios e as soluções para enfrentar a falta de trabalho. O editor do Caderno 2, Ubiratan Brasil, dá um panorama geral da situação. Além disso, o secretário estadual da Cultura de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, fala das medidas para socorrer o setor.

