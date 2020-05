Quando decretar o ‘lockdown’? O que dizem governadores? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Alguns Estados da federação começam a instituir o chamado “lockdown” em seus territórios, com intuito de evitar o colapso do sistema de saúde. Com a medida, a circulação de pessoas fica mais restritiva, e somente serviços essenciais como farmácias, hospitais e supermercados podem funcionar. Enquanto Maranhão e Pará já utilizam o “lockdown” experimental, outros estados como Rio de Janeiro e Pernambuco estudam implantar o dispositivo. Afinal, quando o “lockdown” deve ser implantado? Quais os direitos e deveres dos cidadãos e governos durante a medida?

Na edição de hoje, vamos conversar sobre o tema com os governadores Flávio Dino, do Maranhão, Helder Barbalho, do Pará e Wilson Lima, do Amazonas. Participa também o professor de direito do Mackenzie, Armando Luiz Rovai e Leonardo Weissmann, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia.

No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista o ex-comentarista de arbitragem, Arnaldo Cézar Coelho, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

