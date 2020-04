Queda de Mandetta vai agravar situação do Brasil na crise? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Uma das novelas mais longas nascidas da crise do novo coronavírus foi encerrada nesta quinta-feira. Em decisão do presidente da República, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi demitido após um período de desentendimentos com Jair Bolsonaro. Os dois discordavam da maneira como o combate à Covid-19 deveria ser feito, seja com isolamento até o uso de algumas substâncias medicinais. No lugar de Mandetta, entra um outro médico, Nelson Teich, que terá a missão de ser técnico e, ao mesmo tempo, agradar o presidente.

Na edição de hoje, analisamos os impactos para a área da saúde e do combate à covid-19 com o presidente da Associação Paulista de Medicina, José Luiz Gomes do Amaral. Conversamos também com o editor de Política do Estadão, Eduardo Kattah, sobre os ruídos causados pela demissão de Mandetta. Confira ainda no podcast o quadro “Fique em Casa”. Hoje, Renata Cafardo entrevista a cantora Fafá de Belém sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

