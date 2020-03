Queda na bolsa e disparada do dólar: Brasil pode entrar em recessão? Ouça no ‘Estadão Notícias’

As Bolsas mundiais viveram um dia de temor e paralisação. Diante da crise da saúde, que só aumenta com o Covid-19, um novo ingrediente foi acrescentado no caldeirão econômico. Duas das maiores potências detentoras de petróleo, Rússia e Arábia Saudita, divergiram sobre a queda no preço do barril, com isso, os árabes derrubaram seus preços, gerando mais um problema entre os países produtores. A Bolsa de São Paulo teve que paralisar suas atividades, durante 30 minutos, após uma queda de mais de 10%. A Petrobrás registrou perdas de mais de 90 bilhões de reais, enquanto empresas de tecnologia, como a Apple, perderam, em valor de mercado, mais de 250 bilhões de dólares. Afinal, o Brasil pode entrar em uma nova recessão diante do cenário mundial? Quais medidas precisam ser tomadas para evitar que essa crise entre nas casas dos brasileiros?

Na edição de hoje, ouvimos três economistas sobre o assunto: Mônica de Bolle, diretora do programa de estudos latino-americanos da Universidade Johns Hopkins, José Roberto Mendonça de Barros, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e a economista Zeina Latif.

