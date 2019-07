Quem é o novo premiê britânico comparado a Trump? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O Reino Unido tem um novo primeiro-ministro, que deverá tocar a saída dos países pertencentes a Grã-Bretanha da União Europeia. De estilo despojado e gafes, Boris Johnson já foi comparado a Donald Trump. Nascido nos Estados Unidos, a vida do conservador é recheada de polêmicas. Com o discurso de combate ao Partido Trabalhista, a ascensão do político foi comemorada também pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas o que esperar do novo premiê britânico?

No programa de hoje, um pouco da trajetória de Boris Johnson, e a expectativa em relação ao Brasil com as análises do Pró-reitor do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e especialista em Relações Internacionais, Sidney Ferreira Leite.

