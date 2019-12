Quem foi a sensação do esporte brasileiro: VAR ou Flamengo? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O esporte no Brasil veio carregado de novidades em 2019. A introdução do VAR nas partidas de futebol mostrou que a arbitragem do país não estava preparada para a tecnologia. Na prática, o que se viu foi a demora na tomada de decisões dentro de campo e equívocos de marcação, ou não, de pênaltis. Mas, outra novidade também adentrou os gramados do país: a invasão de técnicos estrangeiros a beira do campo, que trouxeram um frescor ao burocrático futebol jogado no Brasil. Tivemos também a Copa América no Brasil, com título da seleção. No entanto, 2019 terminou com o técnico Tite sendo contestado no comando da equipe.

Na edição de hoje, batemos um papo com o editor de Esportes do Estadão, Robson Morelli, que falou também sobre a Olimpíada de Tóquio, no Japão, no ano que vem. E por lá também tem novidades com a introdução de novos esportes, como o surfe.

