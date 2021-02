Quem ganha com a eleição no Congresso? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O Poder Legislativo brasileiro elegeu nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, os representantes para os mais altos cargos de suas duas casas. Rodrigo Pacheco (DEM-MG) foi escolhido para a presidência do Senado e Arthur Lira (PP-AL) foi eleito presidente da Câmara dos Deputados.

Os dois candidatos tinham o apoio do governo federal, e podem ser aliados importantes do presidente Jair Bolsonaro para passar projetos no Congresso e barrar outras medidas como um pedido de impeachment.

No episódio de hoje, o editor do BR Político, Marcelo de Moraes, e o cientista político e coordenador do Blog e Podcast Legis-Ativo, Humberto Dantas, analisam a troca de comando no Legislativo e seu impacto na política brasileira.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Bárbara Rubira e Evandro Almeida Jr.

Sonorização/Montagem: Carlos do Amaral