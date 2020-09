Quem sai na frente nessas eleições? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Com o fim das convenções partidárias, os brasileiros já tem uma ideia de quem serão os candidatos que vão disputar o cargo mais alto do executivo municipal de suas cidades. Neste pleito, por causa de novas regras eleitorais, algumas metrópoles terão um número bastante elevado de pessoas que querem conquistar a cadeira de prefeito, como no caso de São Paulo. Serão 14, no total. Uma outra novidade é que poucos partidos farão a famosa coligação, pois precisam de representatividade para eleger os vereadores. Além disso, cerca de 78% das cidades brasileiras terão o prefeito que tentará a reeleição, número recorde neste tipo de disputa.

Afinal, que surpresas as eleições municipais reservam? Quais os recados que ela pode mandar pensando em 2022? Na edição de hoje, conversamos com o cientista político, coordenador do Blog Legis-Ativo do Estadão e colunista do Broadcast, Humberto Dantas.

