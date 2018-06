Podcast São Paulo: Quem voltará de empréstimo para o Tricolor em 2018?

Dez dos 16 jogadores do São Paulo que estão emprestados a times do Brasil e do exterior têm contrato com suas equipes temporárias até dezembro. A diretoria tricolor terá de tomar decisões nas próximas semanas. Apesar de o discurso ser de total dedicação à luta contra o rebaixamento, o clube já pensa em 2018.

Confira a lista de jogadores que têm contrato de empréstimo até dezembro no podcast! Ouça!

