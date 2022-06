‘Notícia No Seu Tempo’: Reajuste dos planos de saúde na faixa acima de 59 anos pode superar os 40%

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (01/06/22):

Apesar de a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ter autorizado reajuste de até 15,5% nas mensalidades dos planos de saúde individuais e familiares, o aumento pode superar 40% para alguns clientes. Isso porque, além do reajuste anual, as operadoras são autorizadas a elevar as mensalidades quando há transição de faixa etária. Feito pela equipe de cientistas liderada por Mario Scheffer, professor da Faculdade de Medicina da USP e blogueiro do Estadão, e por Lígia Bahia, professora da UFRJ, o cálculo aponta que a alta pode chegar a 43,1% para os que passaram da faixa etária de 54 a 58 anos para a de 59 anos ou mais.

E mais:

Política: Presença de militares em cargos civis triplica no governo federal

Economia: Desemprego baixa para 10,5%; renda é 7,9% menor do que há um ano

Internacional: Diplomatas fazem greve contra reformas de Macron

Caderno 2: Clubes de assinatura se especializam e crescem