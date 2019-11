Reeleição de Trump está ameaçada pelo impeachment? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Depoimentos ouvidos no processo de impeachment do presidente Donald Trump têm dividido as opiniões dos americanos quanto à culpa do empresário no caso envolvendo a Ucrânia, ajuda militar e o ex-vice-presidente John Biden e seu filho Hunter. Apesar de algumas declarações colocarem o presidente em situação delicada, a impressão é de que elas não afetaram a imagem de Trump.

Na edição de hoje, vamos entender quais os impactos que esses depoimentos têm, inclusive nas eleições do ano que vem, com a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bulla e com o professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Poggio.

