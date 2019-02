Reforma em detalhes: o plano econômico, os desafios políticos; ouça no ‘Estadão Notícias’

A proposta da reforma da Previdência foi entregue ontem pelo governo Bolsonaro ao Congresso. Com um texto arrojado, ela permite um importante impacto fiscal nos cofres públicos, gerando uma economia na ordem de R$ 1 trilhão no prazo de dez anos, e busca ser mais equânime em sua lógica de arrecadação e distribuição dos benefícios. Episódio de hoje avalia os principais pontos do projeto numa conversa com o editor de economia do Broadcast, Fernando Nakagawa.

Avaliamos também o aspecto político envolvido na tramitação da reforma. De que forma o governo Jair Bolsonaro conseguirá aprová-la? Ministros e líderes do governo têm mostrado dificuldades na articulação política, principalmente com os parlamentares que não foram contemplados com cargos públicos pelo governo.

Um exemplo de como a relação pode ser espinhosa é a recente derrota na Câmara dos Deputados em que se derrubou o decreto sobre sigilo em documentos públicos. Diante disso, qual será a estratégia do governo federal? Manter a sua política de não institucionalizar o “toma lá da cá” ou ceder à velha política de negociação com os parlamentares? Conversamos com a editora do Broadcast Político da Agência Estado, Clarissa Oliveira, sobre o assunto.

Confira ainda os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

