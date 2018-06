Refrão Estadão #5 – Festival In-Edit, Bob Dylan e Justin Bieber

O Refrão desta semana fala sobre o Festival In-Edit, comenta a palestra de Bob Dylan para o prêmio Nobel de Literatura e também Justin Bieber superando Sgt. Pepper’s nas paradas americanas.

As dicas da semana são: o disco An Open Letter to the Scene de Walter Schreifels e o livro A Vingança dos Analógicos de David Sax(com tradução de Alexandre Matias).

O Refrão é apresentado por Daniel Fernandes, com comentários de Alexandre Bazzan e Guilherme Sobota.

Interatividade

Se quiser enviar sugestões ou críticas, use o e-mail podcast@estadao.com.