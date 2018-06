Nesse episódio do podcast comentamos os lançamentos da música: Foo Fighters, Queens of the Stone Age, The Killers e Boogarins. Também discutimos a polêmica propaganda do Twitter com David Crosby e Chance the Rapper.

As dicas da semana são o disco novo da Lorde, Melodrama, e a banda Promise Land Sound.

