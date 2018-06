Neste episódio do podcast, o jornalista André Carmona fala do seu livro Nós Somos os Mods e a explosão do punk na Inglaterra. Também conversamos sobre o novo disco da cantora Lorde e o fim do hiato de seis anos de Chico Buarque.

As dicas da semana são a banda Warzone e o filme Danado de Bom

Interatividade

Se quiser enviar sugestões ou críticas, use o e-mail podcast@estadao.com.