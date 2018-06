Na oitava edição do Refrão, falamos sobre os nossos discos preferidos de 2017, entre eles, os de Jay-Z, Kendrick Lamar, Joey Bada$$, Kodak Black, Strand of Oaks, Father John Misty, Brockhampton, Kiko Dinucci e The Jesus and Mary Chain. Ouça:

O Refrão é apresentado por Daniel Fernandes, com comentários de Alexandre Bazzan e Guilherme Sobota.

