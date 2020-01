Regina Duarte: solução ou cortina de fumaça? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Desde que o nome de Regina Duarte apareceu como opção para a Secretaria da Cultura, no lugar de Roberto Alvim, uma antiga rivalidade dentro e fora da classe artística voltou à arena de discussões na agenda pública brasileira. Criticada após participar de uma propaganda, em 2001, onde dizia ter medo da vitória de Lula nas eleições, a atriz voltou a sentir o peso da opinião pública ao apoiar Jair Bolsonaro em 2018 e ser indicada para compor a equipe de governo na Cultura. Afinal, que importância política Regina Duarte adquiriu ao longo dos anos? Quais as dificuldades que um artista de posicionamento ideológico não majoritário entre seus pares enfrenta no país?

Na edição de hoje, falamos sobre a trajetória política da atriz com o editor do núcleo Metrópole do Estadão, Daniel Fernandes. Já o editor da Coluna do Estadão, Alberto Bombig, fala sobre as intenções de Bolsonaro ao indicar Regina Duarte. E ainda, um bate papo com o cantor e compositor Lobão, que analisa a escolha pelo nome de Regina na pasta da Cultura.

