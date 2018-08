Relembre as entrevistas do ‘Estadão Notícias’ com os candidatos à Presidência

A campanha eleitoral teve início oficial nessa quinta-feira, 16. Os 13 candidatos que concorrem ao Palácio do Planalto estão autorizados pela Justiça Eleitoral a pedir votos. E, por isso, o blog recupera as entrevistas que os presidenciáveis deram ao Estadão Notícias quando ainda eram pré-candidatos. Alguns deles desistiram de disputar o pleito no meio do caminho. Ouça cada uma das conversas clicando nos players abaixo.

Geraldo Alckmin (PSDB): “O governo padece de uma questão de legitimidade”.

Marina Silva (Rede): “É preciso combinar prisão em segunda instância com o fim do foro”.

Álvaro Dias (Podemos): “PT e PSDB estão condenados”.

Henrique Meirelles (MDB): “É legítimo que população esteja descontente com a economia”.

Guilherme Boulos (PSOL): “Esquerda precisa de projeto para além da próxima eleição”.

João Amoêdo (Novo): “Entrei na política para ser político”.

João Goulart Filho (PFL): “Não sabem o que foi”, critica o filho de Jango.

As assessorias dos candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Ciro Gomes (PDT) foram procuradas, mas os candidatos não concederam entrevistas ao programa. Já a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é questionada pelo Ministério Público Eleitoral. Pelas regras da Lei da Ficha Limpa, o petista deve ser barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Preso desde o dia 7 de abril, Lula foi condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro no processo do tríplex do Guarujá (SP).

Pré-candidatos que desistiram da corrida presidencial e deram entrevista ao ‘Estadão Notícias’:

Manuela D’Ávila (PCdoB): “Bolsonaro não tem um projeto de País”.

Rodrigo Maia (DEM): “Palanques regionais e tempo de TV serão decisivos”.

Flávio Rocha (PRB), o outsider da vez no centro da política brasileira.

