Renato Gaúcho estava certo? Corinthians vai despencar? Ouça o Podcast

As duas derrotas do Corinthians dentro de Itaquera, para rivais que lutam contra o rebaixamento, mostram que o líder perdeu eficiência no Campeonato Brasileiro. O principal problema da equipe tem sido a dificuldade para furar a retranca dos adversários.

Mesmo com a derrota, a segunda consecutiva dentro de casa, o Corinthians tem dez pontos de vantagem sobre o Grêmio, segundo colocado. O time gaúcho teve seu adiado contra o Sport para sábado, dia 2, para preservar o gramada da Arena Grêmio para o jogo da seleção brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

