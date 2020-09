Renda Cidadã: solução ou problema? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Depois de dizer que tinha desistido de substituir o Bolsa Família por um programa criado pelo seu governo, a equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro surpreendeu e lançou um novo auxílio para os mais pobres, chamado, agora, de Renda Cidadã. No entanto, a forma como serão disponibilizados recursos para o programa é motivo de duras críticas por parte dos parlamentares e economistas. Isso porque, o programa será financiado com o dinheiro reservado para o pagamento de precatórios e recursos da educação que estão no Fundeb. Mas, para que o programa saia do papel, ele deve ser aprovado no Congresso Nacional.

Afinal, o Renda Cidadã vai sair? Quais os problemas ele pode trazer para o governo e para a economia? Na edição de hoje, conversamos com a repórter e colunista de economia do Estadão, Adriana Fernandes.

