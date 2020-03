Residências podem ser trabalho e escola ao mesmo tempo? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Com a população em casa tendo que se adaptar ao home office, os trabalhadores passaram a enfrentar um outro desafio: conciliar o trabalho com as crianças no mesmo ambiente. Isto porque, desde o agravamento da crise do coronavírus, diversas escolas particulares e todas as escolas municipais e estaduais suspenderam as aulas como forma de combater o contágio da Covid-19. Com essa decisão, os pais tem que se desdobrar para manter o foco em seus serviços e ao mesmo tempo entreter e ajudar nos estudos dos filhos. Afinal, como as pessoas estão superando mais essa barreira imposta pelo coronavírus? Quais as estratégias adotadas pelos pais para manter os filhos ocupados? Como ajudar as crianças a manter a concentração nas atividades propostas pelos colégios? Esse período de isolamento representa uma perda em termos educacionais?

Na edição de hoje, o depoimento de pais, em home office, que se desdobram para dar conta do trabalho e das crianças. Além disso, uma conversa com a repórter do Estadão, Renata Cafardo com dicas de como deixar essa relação menos tensa e mais prazerosa com os filhos.

