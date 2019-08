Retorno da CPMF: pesadelo ou salvação? Ouça análises na edição do podcast ‘Estadão Notícias’

Mesmo com recall negativo, a equipe econômica do governo Bolsonaro tem defendido a necessidade da criação de um imposto federal sobre transações financeiras, nos moldes da extinta CPMF. O próprio presidente, antes refratário à ideia, já admite discutir o assunto com Paulo Guedes, ministro da Economia. A medida pegaria carona na proposta da reforma tributária que será enviada pelo governo. E que tem como um dos eixos a desoneração da folha de pagamento das empresas. A defesa técnica é pela geração de empregos. Afinal, a solução pode funcionar? Como superar a rejeição dos parlamentares?

Edição de hoje analisa os prós e contras da criação de uma nova CPMF. Participam dessa edição a editora do Broadcast, Silvia Araujo, e o economista e advogado tributarista, Eduardo Fleury.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.

(Foto: Beto Barata/Estadão)