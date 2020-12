Retrô 2020: O ano da pandemia; ouça no ‘Estadão Notícias’

O ano de 2020 termina com várias incertezas relacionadas a questão da saúde, por causa da covid-19. Quando seremos vacinados? Conseguiremos acabar com a pandemia? Fato é que a doença mexeu com todas as áreas importantes da sociedade: política, economia, educação, cultura, ciência, esporte, emprego, relações internacionais, entre outros. Além disso, a covid-19 foi responsável por mais de 1 milhão e 700 mil mortes pelo mundo, entre as quais estão famosos, avós, pais, mães, filhos e amigos. Mas, o ano termina com uma ponta de esperança: a vacina. Diversos países já começaram a imunização da população, e se espera que ela, de fato, consiga trazer a normalidade para o mundo.

