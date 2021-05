Reviravolta: Brasil será sede da Copa América 2021

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a escolha do Brasil para sediar a Copa América 2021, a partir de 13 de junho. A decisão foi tomada após a Argentina declinar do torneio por causa do recrudescimento da pandemia no país. A Conmebol recebeu sinalização positiva do governo federal para escolher o Brasil como nova sede. Mas, a notícia causou críticas por causa da situação da covid-19 no país.

