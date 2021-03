Reviravolta: Paulistão terá jogos em Volta Redonda

Nesta edição do “Estadão Esporte Clube”, Robson Morelli e Gustavo Lopes falam sobre a reviravolta no Campeonato Paulista. A federação conseguiu marcar três jogos na cidade de Volta Redonda, no Rio. Mas, segundo a prefeitura, somente Corinthians e Mirassol, Palmeiras e São Bento poderão jogar. As outras partidas do torneio ainda não tem data para acontecer.

O “Estadão Esporte Clube” vai ao ar, ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 13h, no Facebook: facebook.com/estadaoesporte.