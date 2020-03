Rita Lobo: “As pessoas estão descobrindo a cozinha”; ouça no podcast “Na Quarentena”

Em tempos de confinamento, ainda que o serviço de delivery não tenha parado, encarar o fogão virou uma condição quase obrigatória de sobrevivência. O que cozinhar? Como planejar as refeições? É possível evitar uma dieta baseada em produtos industrializados? Recorremos a uma especialista – e estrela – no assunto: Rita Lobo. Defensora da “comida de verdade”, ela possui vários livros publicados, oferta vasto conteúdo no site ‘Panelinha’ e mantém programa receitas no canal GNT.

Não bastasse o papo com Rita, nós também conversamos com a escritora Brenda Matos, que montou o projeto “Um ano com Rita”, em que ela se propôs fazer todas as receitas publicadas pela Rita Lobo (ou quase todas elas).

Já no quadro “Estadão Recomenda” de hoje, quem dá a dica de entretenimento do dia é a apresentadora da Rádio Eldorado, Sarah Oliveira.

O podcast, disponibilizado no feed do “Estadão Notícias”, está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e no site do Estadão. Para encontrá-lo, basta procurar por Estadão Notícias no seu agregador favorito.

(Foto: Divulgação/GNT)