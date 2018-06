Roberto Freire rejeita ser vice de Marina: “Quero consolidar Alckmin”; ouça no ‘Estadão Notícias’

Edição desta segunda-feira, 25, apresenta uma entrevista com Roberto Freire, presidente nacional do PPS. Cotado para ser vice da pré-candidata Marina Silva, da Rede, o deputado afirmou que o compromisso de seu partido até o momento é apoiar a candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin. “Estou trabalhando para consolidar o nome dele”. Em sua análise, o perfil moderado e o legado da gestão no Estado de SP dão a Alckmin condições de se tornar um nome de consenso junto ao eleitorado. O parlamentar, que foi ministro do governo Michel Temer, não vê chances da composição de uma chapa Marina/Alckmin neste momento, mas acredita que há espaço para uma unificação no centro. Ouça no player abaixo.

Na conversa, que contou com participação do repórter de Política do ‘Estadão’, Pedro Venceslau, Freire ainda falou sobre os rumos do PT, o temperamento difícil de Ciro Gomes (PDT) e do papel que o apresentador Luciano Huck poderá cumprir nestas eleições.

