Roberto Godoy sobre ataque dos EUA ao Irã: ‘Consequências são terríveis para o mundo’

No quadro De Olho no Mundo desta sexta-feira, 3, Roberto Godoy analisa o ataque realizado pelos Estados Unidos contra um aeroporto em Bagdá, no Iraque, que matou Qasem Soleimani, o chefe da Força Revolucionária da Guarda Quds do Irã, tido como um dos homens mais importantes do país. Na avaliação do colunista, “as consequências são terríveis para o mundo”. Ouça o comentário no player abaixo:

Roberto Godoy traz um panorama do noticiário internacional na coluna De Olho no Mundo, no Jornal Eldorado, às segundas, quartas e sextas, às 7h15.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Editorial Estadão”) para você ter acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa no campo de busca (“Editorial Estadão”). Ou pode clicar diretamente neste link.