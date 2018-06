Refrão Estadão #18 — Rock in Rio 2017

Nesta edição do Refrão, falamos sobre Rock in Rio 2017. O festival começa nesta sexta-feira, 15, e este ano traz à nova Cidade do Rock Lady Gaga, Justin Timberlake, Alice Cooper, Aerosmith, Guns n’ Roses, Red Hot Chili Peppers e The Who, entre outros. Ouça:

Esta edição do Refrão foi apresentada por Daniel Fernandes e Guilherme Sobota, com participação de Alexandre Bazzan e João Paulo Carvalho.

